Samantha Aguilar

El cantante peruano Diego Val es consciente de que su nombre aún no suena fuerte en el Perú. Sin embargo, lo que muchos no conocemos -más allá del efímero romance que tuvo con Leslie Shaw- es que su carrera va en ascenso tanto en la música como en la actuación.

El Comercio habló con él, sobre sus planes de radicar un tiempo en el Perú, su trabajo en la telenovela de moda de Televisa “Por amar sin ley” y, por supuesto del fin de su relación con Leslie Shaw.

Muchos años radicaste en México, ahora planeas hacerlo en el Perú ¿Qué motivó esa decisión?

Estuve varias semanas de viaje en Europa, y ahí estuve mediando sobre dónde me instalaría este año, si en Miami, México o Perú. Por muchos motivos elegí Perú. Quiero que la gente en mi país conozca mi música, sé que muchos aún no lo hacen y a eso es a donde apunto. Por ahora estoy promocionando mi tema “La botella”, sé que a la gente de Perú le gusta mucho la música urbana.

¿En México seguirás haciendo cosas?

Sí, conforme se me vayan presentando las oportunidades viajaré a México, porque voy a seguir trabajando allá. Tengo un equipo en ese país, mi mánager es Joe Bonilla, el mismo que maneja a Kate Del Castillo, y antes a Enrique Iglesias. México es una plaza importante para un artista porque es el Hollywood latino.

Te fue tan bien por allá que incluso estuviste actuando en algunas telenovelas de Televisa producidas por el famoso José Alberto Castro ‘El Güero’

Estuve en tres producciones de ‘El Güero’: primero participando solo en “La Piloto”, luego en “Por amar sin ley” y en “Médicos” sí tuve un personaje con un 80% de aparición en toda la producción.

¿Estamos hablando de un mismo personaje que continuó en ambas producciones?

Sí, en las dos últimas. Pegó tanto que el productor decidió que esté en ambas telenovelas. El ‘Cuervo’ lo llamaban y es un drogadicto y mala persona. Alguien sin corazón.

¿Grabaste muchas escenas violentas por este papel?

La escena más larga y violenta que Televisa ha tenido en su historia la hicimos en “Por amar sin ley”, en una balacera que duró casi 10 minutos, para ello se tuvo que cerrar el histórico ‘Ángel’ de México. Pareció tan real que los medios pensaron que era verdadera.

Te va muy bien en el plano artístico, pero en el amor parece que no tanto ¿Cómo vas superando el fin de tu relación con Leslie Shaw?

Lo de Leslie fue una etapa, solo estuvimos unos meses. Nos conocemos de hace mucho tiempo y ahora nos reconectamos. Lo de Leslie fue un ‘flin, flin, flin, fla’, muy rápido, bonito y divertido.

¿Llegaste a enamorarte de ella?

Yo creo que más que enamorarme, la pasé muy bien. Pienso que ,en la decisión de que termináramos, influyó la distancia. Cada uno estaba en su cabeza en distintos lados. Ella con su tema de música y yo con los míos.

¿Nada de infidelidad?

Jamás, no me lo merezco y tampoco ella. En mis relaciones nunca he tenido un problema de infidelidad. No mantengo contacto con Leslie porque creo que cuando hay una separación la manera más inteligente es que cada uno esté por su lado; sin embargo, mantengo mucho cariño por su familia, especialmente por su papá.

¿No eres amigo de tus exparejas entonces?

Por ejemplo, la relación pasada que tuve en México, con una chica por cuatro años con la que incluso conviví, sí mantenemos una amistad maravillosa. Ella es una mujer espectacular y talentosa. Ahí si estamos hablando de amor verdadero y de historia. Ahí sí me costó terminar con ella, y me dolió la separación, incluso me mudé de país. Ahora me he quedado en Perú, y no pasa nada.

¿Te sorprendió que a pocos meses de separarse tenga una nueva pareja el tatuador Stefano Alcantará?

Mucho. Yo creo que sí se conocían de antes, pero fuera de lo que pueda haber pasado, me enteré de que estaban juntos porque la gente me tagueó en las redes sociales.

¿Stefano era tu amigo?

El respeto y el honor para mí es muy importante, me sorprendió porque es una persona que conozco hace muchos años. Me incomodó por parte de él, por parte de ella para nada. Creo que en la amistad existen los códigos, pero parece que el amor en ellos fluyó, y si fue así bien por ellos. Tienen mi bendición.