El cantante de cumbia Dilbert Aguilar contó los motivos que pusieron fin a su relación con la bailarina Claudia Portocarrero, con quien mantuvo una romance por 12 años. En una entrevista reciente, Aguilar explicó que la cercanía constante en sus vidas, tanto en lo personal y profesional, llevó a que su noviazgo se desgastara. “Nos despertábamos juntos, íbamos al canal juntos... como que ya te aburres y el amor se va apagando y se convierte en amistad”, comentó.

A pesar de la conclusión del romance, ambos han logrado mantener una conexión fuerte y cercana. “Los dos últimos años de nuestra relación fue así, más relación de patas”, comentó el cantante en su entrevista con Trome. Esta evolución en su vínculo les ha permitido considerarse parte de la familia, a pesar de haber compartido tanto tiempo juntos. Además, Dilbert reveló que la popular Nañita lo invitó a su boda con un empresario holandés, a quien él también conoce.

Sobre la separación de sus bienes, Aguilar detalló que la situación se manejó de manera civilizada. “A ella le dejé la casa de San Miguel, yo me llevé mi bus... hablando como personas civilizadas”, dijo Este enfoque amistoso también incluye a las nuevas parejas de ambos, lo que ha permitido una relación cordial.

No obstante, esta amistad ha generado ciertas tensiones en su actual matrimonio con Jazmín Gutarra. Dilbert mencionó que su esposa “no asimila mucho” su cercanía con Claudia. A pesar de esto, el artista reafirmó que no existe ningún tipo de interés romántico entre él y su ex pareja, describiéndolos simplemente como amigos que han compartido experiencias significativas por años.

Cabe destacar que Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero se conocieron cuando ella tenía solo 16 años, gracias a la intervención de Nilver Huarac, quien la presentó al cantante cuando este tenía 26. Desde entonces, su relación ha sido objeto de atención mediática. Portocarrero y Aguilar terminaron su romance en 2012.

Dilbert Aguilar se recupera de UCI

Aguilar estuvo internado por 11 días tras sufrir una grave neumonía producto de una bacteria. Dilbert fue extubado el pasado 4 de setiembre, para luego ser dado de alta el 13 del Hospital Nacional Cayetano Heredia, habiéndose recuperado completamente. Incluso luego de haber sufrido una mala praxis cuando estuvo en una clínica privada. “No era necesario que me entuben”, añadió a Trome.

“[Mi esposo] Dilbert Aguilar ya está en casa. Él está bajo los cuidados, con las terapias y tratamientos que tiene que seguir”, dijo su esposa Jazmín Gutarra en “La banda del Chino”. Actualmente, Dilbert ha retomado su carrera musical, presentándose en diversos locales de Lima y provincias.