El videoclip ya fue estrenado en YouTube | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

La orquesta “Los Ronceros” de Pisco presentó “Heridas”, una nueva canción en colaboración con Dilbert Aguilar, como parte de las actividades por sus décimo aniversario, mientras preparan un concierto gratuito para el próximo sábado 22 de agosto en el Estadio Municipal de Independencia, en Ica.

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