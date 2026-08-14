La orquesta “Los Ronceros” de Pisco presentó “Heridas”, una nueva canción en colaboración con Dilbert Aguilar, como parte de las actividades por sus décimo aniversario, mientras preparan un concierto gratuito para el próximo sábado 22 de agosto en el Estadio Municipal de Independencia, en Ica.

El videoclip de “Heridas” ya fue estrenado en el canal oficial de YouTube de “Los Ronceros” y en otras plataformas, donde comparte este tema inédito que aborda una historia de desamor y traición.

La celebración por el aniversario de la agrupación se realizará desde las 7:00 p. m. con ingreso libre y contará con la participación de artistas invitados como Irvin Saavedra, Analí León y la agrupación “Ballesta Internacional”.

“Los Ronceros” fueron fundados en 2016 por Hugo Jorge Chávez Ronceros, quien actualmente está a cargo de la dirección general del proyecto musical, junto al director musical Francis Chávez Ronceros.

Durante su trayectoria, la orquesta pisqueña se ha enfocado en la difusión de la música tropical peruana y ha participado en festivales culturales, celebraciones institucionales y diferentes espectáculos.