El cantante de cumbia Dilbert Aguilar tuvo una peculiar reacción cuando una reportera del programa “Magaly TV, la firme” le consultó por una presunta infidelidad de su esposa Jhazmín Gutarra en 2018.

El programa conducido por Magaly Medina presentó las declaraciones del peruano Christian Bozza, radicado en España, quien aseguró que tuvo un romance con Jhazmín Gutarra cuando ella era pareja de Dilbert Aguilar.

Al ser consultado por este hecho, Aguilar se pronunció vía telefónica. “De mis problemas yo no hablo con nadie ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes“, dijo.

“No voy a hablar de Jhazmín, ni de nadie”, añadió el cantante ante la insistencia de la reportera. Además, agregó que en su hogar “está tranquilo”.

Como se sabe, la esposa de Dilbert Aguilar se encuentra en el ojo de la tormenta luego que un presunto amante diera declaraciones al programa “Magaly TV, la firme”, espacio al que también proporcionó videos comprometedores.

Según indicó el sujeto, él y Gutarra mantuvieron un romance del 2018 hasta el 2021. Incluso, el sujeto compartió al programa de Magaly Medina un video besándose.