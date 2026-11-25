Daniel Asto Vargas, conocido como DJ Asto, viene consolidando su proyección internacional como representante peruano de la música urbana. Con un espectáculo que combina reguetón, perreo old school y ritmos latinos, el DJ ha logrado captar la atención de públicos de distintos países gracias a su energía y estilo frente a las mezclas.

A lo largo de su trayectoria, ha llevado su propuesta musical a escenarios de Qatar, Estados Unidos, Rumania, Dubái, España, Singapur, Japón, Tailandia, Taiwán, Alemania y Polonia, entre otros destinos. Con más de 12 años de carrera, DJ Asto ha construido un recorrido internacional que supera los 15 países.

Su expansión también estuvo acompañada por el crecimiento de sus plataformas digitales. En 2021, su proyecto comenzó a ganar mayor alcance internacional gracias a sus redes sociales y su canal de YouTube, donde sus videos superaron los 20 millones de reproducciones, fortaleciendo su conexión con audiencias de diferentes partes del mundo.

Sus videos en YouTube superan los 20 millones de reproducciones y acompañan su crecimiento internacional.

«Nada me hace más feliz que representar al Perú afuera del país y me hace sentir orgulloso representar también a la cultura latina en continentes como Asia y Europa. Se puede llegar lejos sin tener contactos ni padrinos, lo que he conseguido hasta ahora ha sido fruto de puro esfuerzo, y creo ser el vivo ejemplo de que sin tener nada puedes llegar lejos», sostiene el artista.

Con más de 15 países visitados durante su carrera, DJ Asto continúa llevando la música urbana y la bandera peruana a distintos escenarios internacionales. Su crecimiento también se refleja en la respuesta de sus seguidores en redes sociales y en los sold out que, según la información proporcionada, viene consiguiendo en sus presentaciones.