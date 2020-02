Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, se animó a opinar sobre los problemas que tiene Melissa Klug con su hija Samahara Lobatón, quien desde hace meses ya no vive con su madre.

En una reciente entrevista para “Día D”, Doña Charo señaló que conoce a Samahara desde que era niña, por ello, sabe de la mala relación entre madre e hija. Además, teme que en un futuro sus nietos vivan un escenario parecido al de Samahara.

“Yo conozco a Samahara desde niña y, sin embargo, no tienen una muy buena relación, parece. Ella que ponga los paños fríos porque si Samahara tiene problemas, porque -quizás- le ha hablado mal de su padre, que no haga lo mismo con los niños (los hijos entre Jefferson Farfán y Melissa Klug). Al final la niña se fue, yo no quiero que pase lo mismo con mis nietos”, declaró.

La madre del deportista manifestó que probablemente el motivo por el que Samahara Lobatón se volvió rebelde es “porque no le dejaron crecer su niñez tranquila”.

“Solamente lo pongo como hincapié, no es porque me quiera meter, ni me voy a meter. No voy a decir más, lo pongo como hincapié. Esa niña se fue, ¿por qué la rebeldía?, ¿por qué?, ¿por qué no la dejaste crecer su niñez tranquila? Tus problemas arréglalos con el papá en cuatro paredes o con los abogados, no involucres a los niños. Eso es lo que ha pasado con esta niña”, agregó.

Doña Charo opina sobre pelea entre Samahara Lobatón y Melissa Klug (Video: América TV)