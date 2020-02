Durante la entrevista que ofreció la noche del último domingo al programa “Día D”, Rosario Guadalupe o ‘Doña Charo’, madre del futbolista Jefferson Farfán no dudó en hablar sobre Yahaira Plasencia, con quien mantiene una muy buena relación.

La progenitora del delantero del Lokomotiv de Rusia sorprendió a todos al aparecer tomada del brazo junto a la cantante de salsa en el avant premiere de la película biográfica de su hijo el pasado 30 de enero, evidenciando lo bien que se llevan.

Al ser consultada sobre lo que piensa Melissa Klug de su estrecha amistad con la salsera dijo: "Ese no es mi problema, no me importa su opinión. Yo salgo con quien yo quiera y con quien yo me sienta bien. A mi nadie me va a elegir las amistades y menos la señora”.

“Siempre andaré del brazo con ella cuantas veces yo quiera y a mi nadie me va a venir a mandar con quien ando y con quien no ando. Es un tema mío personal”, agregó.

Sobre si se lleva bien con la intérprete de “Cobarde” respondió: “Por supuesto que sí… ¿Por qué me voy a llevar mal con Yahaira (Plasencia)? Yo me llevo bien con la persona con quien merece llevarse bien, con quien no, no pues, lo siento”.

Al ser consultada sobre si Yahaira Plasencia merece que se lleven bien dijo: “Sí, para mí sí”; sin embargo, cuando se le consultó lo mismo sobre Melissa Klug manifestó: “No opino”.