Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, habló por primera vez de Ana Paula Consorte, actual pareja del futbolista y madre de sus dos últimos hijos. En medio de los rumores de un posible distanciamiento, la madre del deportista aclaró que tiene una relación cordial con la joven brasileña.

En declaraciones para América Hoy, la madre del futbolista Paolo Guerrero aseguró que no está distanciada de la modelo brasileña. Además, aseguró que los rumores de una presunta pelea con su nuera son falsos.

“Yo estoy con la que mi hijo quiere, yo no le puedo ponerle esposa. Mi hijo quiere a su esposa, también tengo que estar yo, tengo nietos, como voy a estar distanciada, no estoy distanciada. Yo soy así (Es su carácter) Así es”, aclaró al citado medio.

Doña Peta revela su relación con Ana Paula Consorte

Al ser consultada sobre las declaraciones de Ana Paula Consorte sobre sus roces con la prensa nacional, Doña Peta aseguró que eso es un tema netamente de la brasileña, pero a ella no le molesta lo que se diga en los medios.

“Yo los dejo ser (¿No le molesta?) no para nada para qué, yo sé cómo soy y ella me conoce, él sabe cómo soy, así que no hay ningún problema (Ana Paula tiene problemas) No sé, esos son problemas de ella, no sé”, señaló.

Karla Tarazona olvida infidelidad de Christian Domínguez y la Chabelita.