Durante la celebración de su cumpleaños 75, Petronila Gonzales, madre del futbolista Paolo Guerrero, conocida como Doña Peta, protagonizó un tenso momento al intervenir en una fuerte discusión familiar que ocurrió en plena vía pública.

Según imágenes emitidas por “Magaly TV, La Firme”, uno de los sobrinos de Paolo discutía acaloradamente con su pareja, a quien incluso amenazó con golpear, indignado por una supuesta falta de respeto.

La madre del delantero no dudó en intervenir. Con tono firme y visiblemente molesta, enfrentó al joven y lo reprendió por su comportamiento.

“Si yo la he estado viendo y ella estaba conmigo todo el rato. No le estés pegando porque yo te pego a ti. A la mujer no se le toca”, expresó con enojo, en una calle de Chorrillos, muy cera del local donde festejaba.

Tras la contundente reacción de doña Peta, el joven decidió retirarse del lugar, para que luego, Gonzales y la novia de su nieto se dirijan nuevamente a la fiesta.

CONOCE MÁS: Madre de Paolo Guerrero niega que futbolista se haya retirado de la Selección Peruana

¿Ana Paula Consorte y doña Peta se dieron la paz?

Otra escena que sorprendió durante la fiesta fue la reconciliación visible entre Ana Paula Consorte, pareja del Depredador, y su suegra.

En la celebración, ambas fueron captadas bailando al ritmo de salsa, compartiendo sonrisas, en un claro gesto que pone fin a los rumores de una supuesta tensión.

Las imágenes muestran a Ana Paula tomando de la mano a doña Peta y bailando animadamente frente a las orquestas invitadas, lo que fue interpretado como una señal de acercamiento y armonía familiar.

Además, la brasileña llegó acompañada de sus hijos, entre ellos el pequeño José Paolo, quien también fue protagonista al bailar con su abuela.

MÁS INFORMACIÓN: Doña Peta se emociona durante la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima

¿Cómo fue el cumpleaños de Doña Peta?

El cumpleaños de Doña Peta se realizó el jueves 29 de mayo y se vivieron emotivos momentos, en donde la madre de Paolo disfrutó de un momento lleno de baile, emoción y reencuentro familiar.

El festejo, que se desarrolló en un ambiente íntimo, contó con la presencia Los Conquistadores de la Salsa, quienes pusieron a todos a bailar.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Guerrero y su madre se robaron el show con sus pasos de salsa, contagiando de alegría a todos los presentes.