Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte anunciaron el nacimiento de su primer hijo en común hace algunas semanas, y si bien lo anunciaron a través de sus redes sociales, hay algunos familiares directos que todavía no han tenido la oportunidad de ver al pequeño. Tal es el caso de Doña Peta, la madre del futbolista peruano.

En una reciente conversación con “América Hoy”, la madre del ‘Depredador’ confesó que el futbolista aún no le ha presentado a su nieto, fruto de su relación con la modelo brasileña que dio a luz hace más de 20 días.

Petronila Gonzales (Doña Peta) ha expresado en reiteradas oportunidades su felicidad por la llegada de un nuevo bebé a su familia. Y si bien a inicios de abril confesó que iba a viajar a conocer al menor, sorprendió que declarara que aún no lo conoce.

“Queríamos saber si ya habías viajado”, preguntó la reportera de “América Hoy”. “No, no he viajado, tengo a mi hermano mal, no he viajado”, respondió Doña Peta, a través de una llamada telefónica.

Ante la sorpresiva respuesta, la reportera del magazine cuestionó: “¿Pero por videollamada has podido conocer al bebé?”. Doña Peta no tuvo reparos en responder: “No, nada que ver... Si (pienso viajar), pero más adelante”.

Como se recuerda, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte viven en Argentina, país donde el futbolista peruano se encuentra actualmente jugando en el Racing Club. Desde la llegada de su bebé, la pareja no ha dejado de compartir con sus fans diversas instantáneas del menor.

La madre de Paolo Guerrero, Petronila Gonzales, mejor conocido como 'Doña Peta' cuenta las horas para viajar a Brasil y conocer así a su nieto número 21 fruto de la relación de su hijo con Ana Paula Consorte. (Fuente: América TV)