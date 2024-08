Dorita Orbegoso acusó a Pablo Donayre, padre de su hijo, de incumplir con el pago de pensión alimenticia, lo que ha generado una disputa legal que se prolongó por más de tres años.

“Me llevo mal con el padre de mi hijo. Aunque lo ve porque tiene una orden judicial, no me pasa la pensión de alimentos. Soy madre y padre para mi hijo al 100 %, no cumple”, dijo la modelo en “Magaly TV, La Firme”:

En marzo de 2023, Orbegoso denunció a Donayre por maltratos, resultando en una orden judicial que obligaba al empresario a pagar S/ 2 800 mensuales por manutención.

Sin embargo, Dorita afirmó que Donayre solo habría entregado S/ 700 cada tres meses. “Así tenga que comer arroz con huevo, no voy a regresar con una persona que me hizo tanto daño”, aseguró.

La actriz cómica y vedette también reveló que ha enfrentado problemas adicionales con Donayre, quien, según ella, le ha despojado de bienes materiales importantes.

“Llevo tres años en una situación muy compleja. No puedo rehacer mi vida porque fui engañada con una fan con la que mi expareja se quedó. Tuve que abandonar la casa que me correspondía y perdí mi empresa, casa y carro porque no tenía un papel firmado que acreditara mi inversión. No puedo denunciar”, explicó.

Dorita Orbegoso niega romance con Jerson Reyes y lo descarta como figura paterna de su hijo





Además, Orbegoso detalló que, aunque su nueva pareja, el futbolista Jerson Reyes, ha estado a su lado, no ha asumido un rol paternal para su hijo.

“Mi nueva pareja no es la figura paternal de mi hijo. Tampoco puedo decir nada porque no considero que tenga una nueva pareja. Estoy tranquila en todo ámbito”, concluyó.

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes han estado en una relación desde marzo de 2023, según reveló la bailarina a Trome. Sin embargo, Orbegoso ha subrayado que su vínculo es distante y se limita a su tiempo libre.

“No me atrevería a decir que estoy enamorada porque más bien estoy más centrada en mi lado de madre”, explicó. Además, añadió: “No pasamos mucho tiempo juntos porque vivo con mi hijo. Solo compartimos momentos cuando mi bebé está con su padre, no es que lo vea todos los días”.