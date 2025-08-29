Dorita Orbegoso atraviesa un feliz momento en su vida y reveló que desea casarse y formar una familia con una persona que la respete, le de su lugar y quiera a su hijo. Según contó, aún no le han pedido la mano, pero le dieron un anillo por su cumpleaños.

En recientes declaraciones al diario Trome, Dorita Orbegoso precisó que no suele ventilar su vida privada; sin embargo, aseguró que se encuentra en una etapa feliz en la que ya evalúa una oportunidad de formar una familia.

“Mis temas personales no los comento, pero sí estoy tranquila y feliz como estoy. Y sí, hace un año que pienso en casarme, me siento bien, cómoda y tengo esa ilusión de dar el sí”, explicó Dorita al citado medio.

“Vamos a ver qué pasa, no estoy hablando de una persona en especial, si no de mí, de mi deseo de casarme, formar una familia con alguien que me valore, quiera a mi hijo, con la que pueda formar un hogar dentro de lo que engloba la palabra hogar, pero no me han pedido matrimonio, ni dado un anillo de compromiso”, agregó.

Dorita Orbegoso asegura que está lista para casarse con un hombre que le de su lugar. (Foto: Instagram)

Asimismo, Dorita aseguró que el anillo que le regaló Jerson Reyes, con quien habría retomado su relación sentimental, fue un obsequio por su cumpleaños.

“Fue un regalo por mi cumpleaños y es un anillo que tiene una esmeralda. La pasé muy bonito, la celebración fue el mes pasado. Estuve reunida con mi familia y amigos”, precisó la modelo.