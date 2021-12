La moda de las plataformas que ofrecen saludos personalizados de personajes de la farándula llegó a nuestro país y artistas como Wendy Sulca, Jamila Dahabreh y Christian Domínguez ofrecen este servicio. El cumbiambero cobra S/250 por este servicio.

Tras un informe emitido en “Mujeres Al Mando” que daba cuenta de este nuevo negocio en el que incursionan algunas figuras locales, Dorita Orbegoso fue consultada sobre si ella tiene planeado realizar este tipo de actividades para generar ingresos.

“He visto bastante de eso. Particularmente no es mi trabajo, como tampoco el Only Fans. Cuando me piden saludos los caballeros, no lo hago porque se puede prestar para alguna especulación, tener un saludo de alguien que no conoces en tu teléfono”, indicó.

Al enterarse que el líder la de la Gran Orquesta Internacional lo hace y cuánto es lo que cobra, se mostró sorprendida. “¿En serio? ¿Y la gente le paga?... ¡No te puedo creer!”, manifestó, al tiempo que precisó que ella no pagaría por un saludo del cantante, pero sí por uno de Christian Meier. “Un saludo de él sí sería lo máximo”, dijo.

En tanto, Milena Zárate consideró que: “El que puede (cobrar eso), puede... Y si la gente lo quiere pagar ¿por qué no? Uno como artista se tiene que esforzar para estar presentable en tele, mover sus redes sociales. Tener cierta cantidad de seguidores, es porque los mantienes cautivos”.

