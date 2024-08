Las modelos Dorita Orbegoso y Paola Ruíz fueron presentadas por Mauricio Diez Canseco y contaron que desempolvarán las plumas y lentejuelas para integrarse a la tercera promoción de vedettes de Rústica, donde mostrarán todo su talento para el baile, la actuación y el canto.

“Dorita y Paola son dos chicas talentosas, hermosas y trabajadoras; por eso, serán parte de la tercera promoción de vedettes de Rústica pues tendremos un nuevo negocio de diversión que será ‘Rústica Cabaret’, muy similar al Café teatro. Para sumarse a ellas, estamos en conversaciones con Leysi Suárez y Samantha Batallanos. Y una quinta podría ser Grasse Becerra o Anabel Torres”, dijo Mauricio Diez Canseco en un reciente encuentro con la prensa.

Dorita Orbegoso señaló que esto marcará su debut como vedette. “Nunca he sido vedette. Yo he sido bailarina, actriz cómica y chica reality. Pero ahora es un reto más grande y me voy a preparar para soltar mis gallos, y estoy feliz por seguir creciendo como artista”, aseguró.

Por su parte, Paola Ruíz, reveló que volverá a vestirse de vedette después de 16 años. “Como vedette he recorrido todo el Perú y muchos países del mundo. Y voy a volver después de 16 años, pero me conservo, tengo mis mismas medidas y mucha sensualidad. Siempre el público me reclama y ahora podrán ver todos mis movimientos”, dijo Paola, agregando que su esposo siempre la apoya.

Cabe señalar que Dorita Orbegoso, Paola Ruiz y Mauricio Diez Canseco presentaron a la segunda promoción de Vedettes Doradas de Rústica, que está conformado por jóvenes talentos en el baile, la actuación y el canto.

Cinthya Tintoré, Daniela Geldres, Rosi Torrealba, Camila Geldres y Estefanía Márquez son las integrantes de este nuevo proyecto. Las bellas jóvenes se presentarán hoy en Rùstica de Costa Verde. Luego llevaran su show en los locales de Lima y provincia.

Brunella Horna aconseja a Melissa Klug ante denuncia de Pamela López