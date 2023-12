Dorita Orbegozo fue invitada al programa ‘Te jalo’ de Carlos Vílchez y afirmó que no tiene intenciones de volver a trabajar con su expareja Luigui Carbajal. Asimismo, reveló que ambos terminaron en malas condiciones.

“Para aclarar, yo no me volvería a juntar con ninguno de mis ex, solo con el padre de mi hijo porque es el papá. Las otras personas pertenecen a mi pasado y antepasado”, dijo.

“Nosotros hemos terminado en muy mala relación y considero que por respeto a mí y mi familia no me debería juntar (con Luigi) para alimentar el morbo que muchas personas quieren. Yo respeto a mi hijo, respeto a mi familia y me tengo mucho respeto... una persona que me hizo tanto daño no merece siquiera un saludo”, agregó.

Cabe mencionar que Luigui Carbajal no tomó bien las declaraciones de la modelo. Y decidió responderle indicando que no le interesa “remover el pasado”.

“No sé de qué daño habla, es más, no debería ni responderle. Lo que sucede es que hay personas que tratan de decir estas cosas para tapar las cosas malas que hicieron. Si empiezo a remover la arena y retroceder el pasado [...] la persona que quedará mal puede ser ella”, señaló.

“No me interesa remover el pasado, pero si empiezo a decir cosas y recordar a la gente quién fue la mala persona o quién engañó a la otra persona o quién se metió con mis hijos, va a quedar recontra mal. Prefiero ni hablar. Que se dedique a lo suyo o que busque otra persona para generar, porque conmigo de lejitos, a un millón de kilómetros”, finalizó.