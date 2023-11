Ducelia Echevarría reveló su verdad tras su salida de “Esto es guerra”. Según contó la modelo, ella fue suspendida por una tardanza y, pese a que esperó el llamado del reality para volver, dijo que al no llegar la confirmación pidió su carta de liberación de su contrato.

En una entrevista con el diario Trome, la modelo aseguró que se disculpó con Peter Fajardo por su tardanza, pero nunca obtuvo una respuesta para volver. Incluso cuando pidió su carta de liberación por una propuesta laboral en Latina, tampoco le respondieron.

“Me sacaron. Yo le escribí al productor disculpándome y nunca me respondió. Me dijeron que no, que ya no iba regresar por el tema que no había competencias. Pasa esa reunión y al mes empiezan las competencias”, contó Ducelia al citado medio.

“Es ahí donde tengo una propuesta de Latina, entonces pido mi carta de liberación porque tenía que empezar a trabajar, no podía quedarme sin generar, yo me asusté, pido la carta de liberación y me imagino que por eso también puede estar incómodo conmigo”, agregó.

Asimismo, Ducelia Echevarría también dijo sentirse incómoda porque en “Esto es guerra” dan a entender que siempre que anuncian un nuevo ingreso, dan a entender que ella volvería; sin embargo, terminan presentando a otra persona.

“En el programa estaban diciendo que me iban a regresar, pero al final traen a Michelle Soifer, la presentan a ella como si fuera yo, igual hicieron con Rosángela, venden humo como si fuera yo, pero no era, eso me molesta y yo ya estaba en la primera semana que Panamericana me había dado la opción de estar como conductora. Yo llego a piso y Metiche me dijo que habían vendido como que yo iba estar, yo desmentí”, aclaró.

“Me molestó, por qué vender algo que no es, por qué mentir a la gente. Si tú entrabas a la página de EEG, todo el mundo me pedía. Si yo estaba fallando en algo, podían decírmelo para mejorar y lo mejoro”, añadió.

