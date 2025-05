En medio de una gran expectativa se reveló que Ducelia Echevarría sería la nueva invitada de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. La exintegrante de “Combate” y “Esto es guerra” se sentará en el sillón rojo para revelar detalles de sus conflictos con Rosángela Espinoza, Said Palao y el padre de su hija.

En un breve adelanto compartido en las redes sociales del programa se puede ver a Ducelia sentada en el sillón rojo, lista para hablar de sus discusiones con Rosángela Espinoza y Said Palao.

Entre lágrimas, Ducelia Echevarría también confiesa un difícil episodio que vivió con el padre de su hija. Según el adelanto, este podría ser uno de los programas más intensos de la temporada.

“Después de esto que salga, muchos se van a burlar, muchos se van a reír, muchos me van a criticar”, se le oye decir a Ducelia, quien no puede contener las lágrimas tras sus difíciles revelaciones.

Entre todas sus confesiones, Ducelia Echevarría reveló que tuvo enfrentamientos con Rosángela Espinoza y Said Palao durante su paso por los reality de competencia.

“¿Le rayaste el auto a Rosángela Espinoza?”, preguntó Beto Ortiz.

“Porque ya me tenía harta. Empezó como a gritarme. No me acuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo es el jalón de pelo. Yo me di la vuelta y le di una cachetada que le dejé, pues le volteé la cara”, respondió Espinoza.

Ducelia Echevarría se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de video)

Esta y más revelaciones de Ducelia Echevarría se darán a conocer en la próxima emisión de “El valor de la verdad”, el próximo domingo 25 de mayo. ‘Du’ llegará luego de las confesiones de Ricky Trevitazzo.