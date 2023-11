La modelo Ducelia Echevarría fue entrevistada por Magaly Medina y brindó detalles sobre el incidente que tuvo en una fiesta celebrada el fin de semana pasado y en el que se encontraba Peter Fajardo, productor de “Esto es guerra”.

En ese sentido, la exchica reality comentó que tomaría acciones legales en contra de Peter Fajardo y Francesco, expareja de Andrea San Martín, por supuestos ataques verbales y discriminación.

“Sí, con mi abogado voy a tomar acciones legales, porque si bien es cierto no es una agresión, pero sí es una falta”, comentó la Echevarría, enfatizando en que no toleraría “malcriadeces”.

No obstante, días antes, el productor Peter Fajardo le declaró a Rodrigo González que este no tuvo intenciones de herir o dañar a la modelo, y que cerró la puerta con el fin de detener las agresiones físicas que ocurrían entre los otros invitados.





¿Qué pasó en la fiesta en que coincidieron Ducelia Echevarría y Peter Fajardo?

La semana pasada, el programa de televisión “Amor y fuego” difundió imágenes que mostraban una discusión entre Ducelia Echevarría, el productor y otros invitados de la fiesta.

Tras la discusión, Ducelia fue invitada a retirarse, siendo Fajardo el que cerró la puerta de la vivienda en donde se realizaba la fiesta.

“Cuando él cierra la puerta él dice que lo hace para que no entre el chico, el amigo de Elías, el que supuestamente pegó, pero no es así porque yo escucho cuando él dice ‘que se vayan estas mierd...’ y cierra la puerta”, relató Ducelia.

“Lo denunciaré por los comportamientos malcriados porque me han humillado, me han dicho palabras feas, me he sentido mal, denigrada como mujer y vulnerable”, agregó.