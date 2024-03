Por primera vez, la modelo peruana Ducelia Echevarría habló del notorio cambio de voz que presenta desde hace varios años.

Es que, según la presentadora, en el pasado no tenía la preparación emocional para contar aquel difícil momento de su vida, en donde peligró no solo su vida, sino también la de su hija.

De ese modo, mediante una entrevista con el comunicador Omar Ruiz de Somocurcio, la exintegrante de Combate y Esto es guerra, aseguró que el incorrecto uso de anabólicos cambiaron la tonalidad de su voz y puso en riesgo la vida de su hija.

“La verdad era un tema súper incómodo para mí, pero ahora ya no, es un tema que yo superé, ya pasé. Lo que tengo que agradecer es que mi hijita nació bien, con buena salud. Yo pasé por una época super complicada, por eso no me gusta hablar de este tema”, dijo entre lágrima Echevarría.

Este triste episodio en la vida de Ducelia ocurrió antes de ganar popularidad en televisión, aunque evitó referirse directamente a la persona que le aplicó las sustancias, la modelo se mostró agradecida por el bienestar de su hija, a pesar del riesgo.

“Pero sí fue bastante difícil, no quiero decir el nombre de la persona que puso en riesgo algunas cosas de mi persona, de mi salud. Lo único que agradezco, mi familia, es que mi hija esté sana y bien”, indicó en el programa “La esquina del VAR” (Panamericana TV).

Cabe precisar que, Ducelia aclaró también que recibía burlas y ataques en televisión por la condición de su voz, sin embargo, decidió contar su experiencia a un programa de televisión de Panamericana, canal donde actualmente trabaja.