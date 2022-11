Duilio Vallebuona habló sobre el doble ‘ampay’ de Samantha Batallanos, quien luego de protagonizar apasionados besos con él también fue captada besando al boxeador Jonathan Maicelo.

Aunque evitó pronunciarse cuando fue abordado por un equipo de “Magaly TV: La Firme”, el exchico reality finalmente se pronunció cuando un reportero del programa de espectáculo le escribió a través de las redes sociales.

“Me voy a mantener en silencio, gracias por preguntar, solo te voy a decir que sí, solo somos amigos y yo no sabía nada”, respondió el tenista profesional al ser consultado por su vínculo con la ex Miss Perú Grand 2021.

Tras descartar un romance con la modelo peruana, Duilio Vallebuona contó que Samantha Batallanos es solo una amiga y que está agradecido con ella por ayudarlo en la búsqueda de su mascota, que lleva desaparecida una semana.

“Ella me ayudó a empapelar todo Mala con los carteles de mi perrito y estoy agradecido, pero en verdad me encantaría que hablen de mi perrito que no lo encuentro ya siete días”, enfatizó evidentemente preocupado.

¿Qué dijo Samantha Batallanos?

Previo a la emisión del doble ‘ampay’, un ‘Urraco’ de “Magaly TV, la firme” se comunicó con la modelo para conocer cuál es su vínculo con Duilio Vallebuona y Jonathan Maicelo, sin embargo, ella solo atinó a rogarle al reportero que no difundiera dichas imágenes porque tenía pareja y no es ninguno de los dos.

“Hoy te tenemos en unas imágenes con Jonathan Maicelo entrenando y besándote ¿son pareja?”, fue la pregunta del investigador del programa de espectáculo. “No saques eso porfa, tengo flaco, te pido como un favor”, respondió Batallanos evidentemente preocupada.