Dulce María se comprometió con Paco Álvarez | FOTOS

Tras una relación de aproximadamente 3 años, Dulce María confirmó que se casará con el director de cine Paco Álvarez, según informó la revista ¡Hola!

La actriz de 33 años, durante una entrevista con el medio, contó lo enamorada que está de su pareja y señaló que había encontrado en él todo lo que siempre quiso.

“Paco es todo lo que yo pedía en una persona”, dijo Dulce María sobre su futuro esposo, con quien espera formar familia: “Nos gustaría tener hijos en un futuro no muy lejano”.

Dulce María y Paco Álvarez se conocieron durante la grabación del videoclip “No sé llorar” en el 2016, pero no fue hasta principios del 2017 que la hicieron pública.

La ex integrante de RBD, Dulce María ha demostrado la gran compatibilidad con su pareja y el profundo amor que tiene por él a través de sus redes sociales.

Asimismo, ella relató que Paco Álvarez la ha impulsado a probar nuevas facetas artísticas y ha sido su soporte todos estos años, por lo cual no tiene ninguna duda en formar una familia con él: “Tener este apoyo, tener ese amor, sentirse acompañada […] él siempre me apoya y me impulsa”.