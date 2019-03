Dulce María revela que no invitará a su boda a este ex RBD | FOTOS

Dulce María sorprendió a sus fanáticos cuando anunció que se había comprometido con el productor de cine Paco Álvarez en enero y ahora ha impactado al revelar que no invitará a uno de los miembros de RBD.

La cantante y actriz Dulce María contó en una declaración a la prensa que todos sus compañeros de la telenovela estarán invitados excepto Alfonso Herrera.

Sobre el motivo de su decisión, Dulce María relató que es un acuerdo con su novio, debido a que ninguna expareja asistirá a la celebración.

“A mis ex novios no, o sea, bueno, me refiero a que ningún ex novio irá y ahí (en RBD) hay un ex novio mío. Él no me invitó a su boda, entonces yo tampoco, pero por respeto a todo a su familia y a mí, y ningún ex novio ni ex novia estarán presentes (en mi matrimonio)”, señaló Dulce María.

Como se recuerda, Alfonso Herrera y Dulce María tuvieron un romance cuando eran parte de RBD. En 2003 se enamoraron durante las grabaciones de “Clase 406”, aunque su romance no duró mucho tiempo.

Por su parte, Dulce María conoció a su novio Paco Álvarez en 2016 cuando grabaron el videoclip “No sé llorar”. La pareja se comprometió luego de tres años de relación.