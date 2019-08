Dwayne Johnson, ‘La Roca’, y Lauren Hashian se casaron en secreto 

El actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, y la cantante Lauren Hashian se casaron en una boda íntima, en Hawái; según informó el actor estadounidense a través de sus redes sociales.

"Sí queremos, 18 de agosto de 2019. Hawái", se lee en la leyenda que acompaña imágenes de la boda. En las fotografías ambos aparecen vestidos de blanco y sonrientes.

Johnson y Hashian mantienen una relación de 12 años. Se conocieron en 2006 durante el rodaje de la película "Papá por sorpresa". En aquel entonces, el actor estaba casado con la productora Dany García, su primera esposa y madre de su hija mayor, Simone, de 18 años.

El actor y la cantante tienen dos hijas: Jasmine, de 3 años, y Tiana, de 16 meses.

En julio pasado, Johnson aclaró los rumores de que él y Hashian se habían casado en secreto, y explicó que no tenían prisa por casarse. "Simplemente me refiero a ella como mi esposa todo el tiempo. Entonces mucha gente dice: 'Oh, ¿te casaste?", dijo en Entertainment Tonight . "Estoy como: 'No, tranquilo, no tengas prisa papi grande".

Entre los saludos que ha recibido la pareja por su boda, destacan los del coprotagonista de Jumanji, Kevin Hart y Karen Gillian, así como el jugador de fútbol americano de lo Patrios Tom Brady y el de los Houston Texans J. J. Watt.