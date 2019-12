El periodista deportivo Eddie Fleischman utilizó sus redes sociales para enviarle un conmovedor mensaje a su hijo, Kevin Fleischman, por su cumpleaños que fue el pasado 19 de diciembre.

El panelista de Fox Sports Radio Perú envió a través de Instagram un sentido mensaje a su hijo, donde demostró todo su amor en una faceta que el periodista no había sacado a relucir en televisión.

“Te deseo toda la felicidad del mundo, salud, bendiciones, éxitos y larga vida. #felizcumpleaños y que Dios te bendiga Kevin y que nos dé salud para seguir acompañándote en cada paso que des”, escribió Fleischman en su mensaje.

Por si fuera poco, el periodista también publicó una serie de fotografías que muestra la infancia de Kevin y diversos momentos que disfrutaron juntos como una transmisión desde el Estadio Nacional de Lima hasta una fotografía junto al goleador brasileño Ronaldo.

Desde su publicación el pasado 19 de diciembre, la galería fotográfica cuenta con más de 1,849 corazones y decenas de comentarios que resaltan el gran parecido de Eddie Fleischman y su hijo.

Cabe señalar que Eddie no renovó contrato con Latina, por lo que dejará de pertenecer a dicha casa televisora en 2020. “Pasaron los 2 años de contrato que me unieron a Latina, en los que tuve el honor y la dicha de transmitir mi 6to Mundial Rusia 2019 y con Perú presente, además de Lima 2019. Vencido el vínculo no se dieron condiciones para extenderlo más, por lo que a fin de mes dejo el canal”, informó vía Instagram.