Tras la sorpresiva renuncia de Brunella Horna a la conducción de “América Hoy”, sus excompañeros le enviaron un sentido mensaje durante la emisión del magazine en vivo. Ethel Pozo y Janet Barboza recordaron cómo llegó ‘Bru’ al programa, mientras que Edson Dávila, fiel a su estilo, bromeó con su salida.

Y es que, durante el programa matutino de América Televisión, el popular ‘Giselo’ le deseo lo mejor a su compañera y amiga, pero no tuvo reparos en anunciar que ahora “América Hoy” está en búsqueda de una nueva conductora, incluso se animó a soltar algunos nombres.

“Dejamos de lado tu llanto, mi querida hermanita. Un comunicado de último minuto, se busca conductora para ‘América Hoy’. Es que sí, atención Sofía Franco, Adriana Quevedo, Belén Estévez, Andrea San Martín, pónganse las pilas”, dijo.

Ante esto, Janet Barboza aseguró que el programa ya cuenta con dos conductoras y, tal y como señaló el productor, estarían en búsqueda de un conductor.

“Que tiemble Christian, yo no. Christian no viene a trabajar”, respondió, entre risas, Edson Dávila, quien descartó totalmente a Rafael Cardozo como su presunto reemplazo.

El ‘show’ debe continuar. Tras la renuncia de Brunella Horna en ‘América Hoy’, su excompañero y “hermano” Edson Dávila anunció que la producción del programa ya anda en busca de su reemplazo. (Fuente: América TV)

Así renunció Brunella Horna

Tras no asistir por varias semanas a ‘América Hoy’, Brunella Horna anunció su renuncia al programa que conducía al lado de Ethel Pozo y Janet Barboza, señalando que se debe por temas de salud y que “es lo más difícil que me ha tocado decidir”.

“Definitivamente, han sido semanas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo todo rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando. El último día que fui a Pachacamac tuve el susto más grande mi vida y yo se los cuento porque ustedes saben por lo que yo estoy pasando. Al día siguiente ustedes dejaron todo y estuvieron conmigo”, contó Brunella.

“Para mí fue un día que no puedo describir, fue terrible. A raíz de este episodio yo tuve que estar en descanso absoluto. Ahora estoy en Chiclayo porque quería estar con mis papás y mis abuelos”, agregó la esposa de Richard Acuña durante el programa.

Brunella Horna se aleja de 'América hoy'