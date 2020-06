Eduardo Saettone en una extensa entrevista con un canal de YouTube narró su versión sobre lo que sucedió el 23 de agosto del año 2012, día que atropelló con su camioneta y causó la muerte de María Elena Coronado, cuando esperaba una unidad de transporte publico.

“Esa mañana llovía mucho, me dirigía a la casa de mi mamá, pero no iba a velocidad, como se dijo. Cuando impacto a la señora, me bajo del carro para verla, estaba de costado y no podía respirar, entonces atiné a llamar al seguro. Intenté todo para salvarle la vida”, sostuvo el músico.

Por este hecho, en agosto del 2016, Saettone fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, pero un año después, la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima cambió la sentencia a suspendida.

El músico aseguró que durante las investigación estuvo en su vivienda preparando su defensa, asesorado por un abogado, y negó haberse dado a la fuga.

En otro momento de la entrevista, Edu se refirió a la hija de María Elena Coronado. Dejó entrever que la mujer habría actuado en su contra movida por un sentimiento de culpa.

“Es difícil decir esto, pero era una señora de 69 años que estaba en una esquina de Benavides, a las 5:50 a.m..... Al Parecer se había quedado a cuidar a los nietos porque la hija había salido. Si a mí me pasase eso, si mando a mi madre a que tome un micro, voy a sentir una culpa tremenda y voy a buscar cómo desquitar esa rabia”, dijo.

Eduardo Saettone además mencionó que nunca se sentó a conversar con la familia de la víctima porque durante el proceso recibía diversos mensajes amenazantes a través de las redes sociales y correos personales.

“Nunca me comuniqué con ellos. Hubieron llamadas por teléfono, mensajes amenazantes de la familia. Mensajes de todo tipo. Amenazas de muerte hacia mi y a mi familia, pero te acostumbras”, detalló.

Aquí la entrevista a Saettone. Entiendo las críticas, pero me saqué la mierda para hacer el mejor trabajo posible como entrevistador independiente sabiendo a lo que me exponía. Lo único que pido al que le interese es que la vea completa https://t.co/fGkddk7cUN — 🇵🇪 Carlos Orozco (@carlosorozco_) June 19, 2020