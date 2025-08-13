Tras ser acusado por la Municipalidad de Surco de presuntamente invadir 114 metros de un parque del distrito, el comediante peruano Edwin Sierra negó haberse apoderado de ese espacio público.

Por ello, durante una entrevista con el diario Extra, el humorista indicó que la Entidad “debe tener argumentos sólidos para señalarlo como invasor”, ya que, le parecen muy ligeros los señalamientos del municipio.

“No necesito apropiarme de nada ajeno. Yo consigo mis cosas gracias a mi esfuerzo. Soy un provinciano luchador que se gana la vida a base de trabajo honesto” , dijo el imitador, y ahora locutor radial sobre las denuncias contra él.

Para luego agregar: " Estamos seguros de que todo se aclarará. La verdad siempre sale a la luz” , complementando que “espera que estas acusaciones no tengan un tinte político”, a puertas de un nuevo proceso electoral en municipalidades.

El comediante, vinculado en el pasado a la bailarina Milena Zárate, contó que adquirió la propiedad hace algunos años, y que esta tenía sus documentos “en regla”. “Nadie puede decir: eres un ladrón o invasor, eso tendrán que demostrarlo”, dijo a El Popular.

(Foto: @edwinsierralafuana)

¿De que fue acusado Edwin Sierra?

La Municipalidad de Surco denunció un grave problema de invasión de áreas verdes, con casi 40 000 metros cuadrados de terrenos públicos anexados ilegalmente por residentes de la urbanización Los Álamos de Monterrico, informó El Comercio.

Según el reporte, esta superficie, equivalente al Estadio Nacional, ha sido ocupada por 210 propiedades donde se han levantado construcciones como cercos, muros y piscinas, limitando el acceso al espacios público.

Entre los acusados por invadir se encuentran funcionarios públicos, jueces, empresarios y figuras del espectáculo, entre ellos, el comediante Edwin Sierra, a quien se le acusa de apropiarse de 114 metros cuadrados del Parque 18, reportó el dominical de Latina TV, ‘Punto Final’.

De ese modo, Raúl Ramos, subgerente de Fiscalización, informó que los ocupantes tienen un plazo de 30 días hábiles para restituir los terrenos a su estado original, por lo que, si no cumplen con esta medida, se iniciará una ejecución forzosa en los siguientes 15 días.