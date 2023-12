¡Lo imposible se hará realidad! El programa “Esto es guerra” (EEG) inicio su última semana del 2023 con miras a la gran final de temporada este viernes 22 de diciembre, donde los Guerreros y Combatientes lucharán por la copa de campeones.

Sin embargo, este jueves 21 se realizará un especial en el reality de competencia, ya que Leslie Shaw y Michelle Soifer se enfrentarán durante un duelo musical tras varias semanas de polémicas y ataques.

Los conductores Johanna San Miguel y Renzo Schuller fueron los encargados de anunciar la presencia de Shaw en EEG, quien estará cara a cara con Soifer, encuentro que promete sacar chispas.

De ese modo, la popular ‘Michi’ se refirió a su próximo encuentro con la artista urbana en el sintonizado programa, que se emite de lunes a viernes a las 7 de la noche por América TV.

“Yo no tengo ningún problema con nadie, al final, ella es que está viniendo al programa porque le interesa mucho (promocionar su música). Además, voy aprovechar para ganar por partida doble: en la música y en la competencia”, dijo Soifer.

Leslie Shaw promete lanzar nueva versión de “Tal para cual”





Tras el anuncio de Mario Hart, que lanzó su propio remix de “Tal para cual”, junto con Handa, Jota Benz y Kale, la cantante Leslie Shaw reveló también que publicará una nueva versión, ya que el sencillo publicado por Hart no fue de su agrado.

“Yo me he juntado con el productor de verdad, el original. Estoy haciendo la respuesta a la ca***a que me hizo este, que me hizo ‘cachuda’ a nivel nacional. ¿Yo por qué me voy a quedar callada?”, indicó durante una entrevista con Magaly Medina.