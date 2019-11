La actriz y cantante Mayra Goñi se pronunció luego que se especulara que su pareja, el reguetonero Nesty, podría darse un beso con Amy G como parte de su performance en la pista de “El dúo perfecto”.

La protagonista de “Ven baila quinceañera” dijo que ella ya habló del tema y defendió a la joven Amy de los ataques que ha recibido en redes sociales.

“No solamente mis fans opinan sobre lo sucedido, sino también los televidentes, y son libres de dar su opinión y la respeto, pero no estoy de acuerdo con los ataques en redes hacia Amy, porque ya comenté mi punto de vista sobre la situación y espero que haya quedado claro”, contó Mayra Goñi.

Asimismo, Goñi también aclaró el intercambio de palabras que tuvo con el jurado en la última edición de “El dúo perfecto”.

“Luego del intercambio de palabras con el jurado en mi última presentación, ya me siento más tranquila. Sin embargo, me molestó un poco que, al terminar mi show, un jurado me volvió a decir lo mismo, ‘que me la crea’, sin explicarme a qué se refería”, precisó.

“Tal vez digan esto porque no ingreso al escenario muy extrovertida, el jurado también evalúa eso, pero no me lo dicen, soy un poco tímida y es mi personalidad. En escenario siento que me la creo y espero que el jurado lo note este sábado”, añadió.