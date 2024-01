Armando Machuca se convirtió en el octavo eliminado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. El actor no pudo superar la noche de eliminación y su salida significó la permanencia de sus compañeros Mauricio Mesones y Nico Ponce.

El actor tuvo complicaciones al preparar su primer plato de la noche, un suspiro a la limeña, ya que quemó 2 veces el manjar y tuvo que rehacer casi todo el plato. Pese a todo, obtuvo un beneficio de cara al plato final.

El segundo plato de la noche era una causa a la limeña, con el que Mauricio Mesones se convirtió en el primer salvado por el jurado. Tras algunos minutos de suspenso, Nelly Rossinelli anunció la salida de Armando Machuca.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todo lo que me ha dado este programa. Me voy contento hecho amigos, he tenido trabajo y los he conocido a ustedes. Cada persona que me saluda en la calle, los quiero, los adoro”, dijo Armando Machuca al ser despedido.

De esta manera, Armando Machuca se suma a la lista de famosos que abandonaron la quinta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los primeros fueron: Miguel Vergara, Susan León, Giancarlo Granda, Santi Lesmes, Junior Silva, Karina Calmet y Renato Rossini Jr.

Peso Pluma es criticado por lanzar agua a fanático durante concierto