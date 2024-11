El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo la final de “El gran chef famosos: La academia”, y si bien los reflectores estaban sobre los finalistas Carla Rueda y Tito Silva, la producción del programa aprovechó para celebrar el cumpleaños de Javier Masías, pero lo que más llamó la atención fue la actitud de Giacomo Bocchio durante este momento.

Durante la celebración de cumpleaños de Javier Masías, el equipo de producción, participantes, el conductor José Peláez y Nelly Rossinelli se reunieron para cantar el clásico Happy Birthday; sin embargo, Giacomo Bocchio prefirió quedarse en una esquina y solo sonreír, evitando cantar y arengar a su compañero de jurado.

Incluso, en un momento de la celebración, la cámara se centra en los gestos de Giacomo Bocchio, quien muestra una aparente incomodidad que no pasó desapercibida. Su actitud distante y falta de participación han sido muy comentados en redes sociales.

¿QUÉ DIJERON JAVIER MASÍAS Y GIACOMO BOCCHIO SOBRE SU VÍNCULO DE AMISTAD?

Tras la conferencia de prensa que se realizó para la undécima temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, titulada ‘Súper Revancha’, los medios de comunicación que estuvieron presentes en el estudio no desaprovecharon el momento para tocar el tema del vínculo de amistad entre Giacomo Bocchio y Javier Masías. Por su parte, el chef tacneño fue tajante con su respuesta y mencionó que no tiene una relación cercana con el crítico culinario debido al polémico tuit que compartió Masías en sus redes sociales luego de la muerte del expresidente Alberto Fujimori en septiembre.

“Yo creo que hasta tu peor enemigo merece tener un momento de paz y calma ante la muerte. ¿Qué hemos aprendido nosotros de la historia? En la Guerra con Chile, y esto no es rencor ni odio, esto es historia pura y dura, mientras los chilenos nos hacían el repase en los barcos de guerra, ellos no recogían a los peruanos, sino que los mataban en el mar. ¿Y qué es lo que hacía Grau? Él recogía a los chilenos heridos y ellos mismos gritaban: ¡Viva el Perú generoso! Entonces, yo creo que en momentos difíciles uno tiene que mostrar quién es de corazón, y yo creo que ahí Javier se equivocó. Somos compañeros de trabajo, somos miembros del jurado”, dijo para Infobae.

Mientras que Javier Masías no se quedó atrás y dejó en claro que es muy selectivo con sus amistades, refiriéndose a Bocchio, aunque manifestó su respeto hacia él en el ámbito laboral. “Nosotros somos colegas de trabajo. Pasamos mucho tiempo juntos todos. Tengo pocos amigos de trabajo en mis más de 20 años de trayectoria, diría que solo tengo cuatro amigos en total de todos los trabajos que he tenido. En realidad, soy súper selectivo con mis amistades. Le tengo mucho aprecio a Giacomo en su calidad profesional. Nosotros no tenemos vínculos más allá del trabajo, pero la verdad es que no los tengo con casi nadie”, explicó a dicho medio.