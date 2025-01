La carismática Canchita Centeno fue eliminada de “El gran chef famosos: la revancha” y se quedó con el tercer puesto de la temporada, misma posición que ocupó cuando participó en la edición de “La Academia”.

El programa del martes 21 de enero inició con una sorpresa: los participantes recibieron aliento de sus familiares a través de emotivos videos. La locutora se quebró cuando escuchó las palabras de su madre, quien resaltó su buena sazón y perseverancia en la cocina.

Más adelante, los semifinalistas pusieron toda su energía en la única preparación de la noche, que fue pato relleno. “Es un plato donde se mezcla la técnica, precisión y sazón”, advirtió Nelly Rossinelli.

El primero en clasificar a la siguiente etapa fue Jota Benz. En tanto, Ricky Trevitazzo y Canchita Centeno protagonizaron un sincero abrazo hasta que Javier Masías anunció al siguiente eliminado a puertas de la final.

La locutora agradeció por la oportunidad brindada, mientras tanto, el jurado y José Peláez destacaron el buen sentido del humor de la artista.