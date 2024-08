Las clases intensivas dieron fruto. Ahora, los participantes regresan recargados y con mayores habilidades gastronómicas a ‘El gran chef famosos, la academia’. En esta oportunidad, y por primera vez, cuatro concursantes recuperaron sus puestos en el programa de cocina.

Los afortunados alumnos son Carlos Palma, Adolfo Aguilar, Israel Dreyfus y Wendy Menéndez. Los tres primeros se salvaron tras la preparación del primer plato, mientras que la actriz cómica clasificó tras superar una segunda prueba.

Puntajes

Carlos Palma y Adolfo Aguilar le arrebataron el primer lugar a Leslie Shaw al obtener 88 puntos cada uno, lo que les permitió pasar directamente a la competencia. En tercer lugar se ubicó Israel Dreyfus, uno de los más queridos y el primer eliminado en esta novena temporada.

Precisamente, el ex chico reality fue uno de los que más se conmovió al recibir la noticia. Él le dedicó este triunfo a los “chefcitos” y a su padre , quien lo apoyó en las últimas semanas con conocimientos gastronómicos.

“Es el contraste de cómo llegue y ahora cómo salgo. Escuchaba muchos comentarios, entre ellos de que había muy pocas probabilidades de que me libre de esta. Son comentarios que absorbes y dan vueltas por tu cabeza. Ha sido una semana dura, practicar todos los días y el saber que tengo compañeros que tienen más experiencia que yo. Tenía todo en contra ”, señaló Israel Dreyfus al borde del llanto.

Los eliminados

Lamentablemente, Matilde León y Leslie Shaw no escalaron en la tabla, por lo que fueron eliminadas definitivamente de la competencia de Latina Televisión.

La cantante se mostró agradecida por la oportunidad y dijo que lo que más valora son las nuevas amistades que ha hecho en el programa.

“Quiero agradecer a los juecitos por la paciencia, al programa, de verdad que yo los primeros días estaba como ‘nooo, voy a hacer roche’. Yo he tomado muchas malas decisiones, pero si no hubiera cometido esos errores no sería la persona que soy hoy día. Los quiero mucho. He aprendido a quererlos, a respetarlos y los espero para divertirnos . Más allá de la competencia, me llevo una linda amistad. Nos vemos pronto”,

Por su parte, la actriz de ‘Papá en apuros’ también dio un sentido mensaje donde resaltó el talento de sus compañeros.