En la reciente gala de “El gran chef famosos: La academia” se vivió un emotivo momento tras anunciar a Carlos Palma como el nuevo expulsado del programa. El actor cómico no pudo superar a Phillip Chu Joy y Adolfo Aguilar, por lo que tuvo que abandonar la competencia en medio de mucha emoción.

El primero en darle unas palabras de consuelo fue su compañero Adolfo Aguilar, quien lamentó la eliminación de Palma y aseguró que lo extrañará en el programa. “Querido Carlos, te voy a ser bien honesto. Si alguien voy a extrañar en esta academia es a ti”, dijo el expresentador de televisión.

Acto seguido, Carlos Palma agradeció el apoyo que recibió durante su etapa en el programa y le dedicó un emotivo mensaje a Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, así como a sus compañeros de “El gran chef famosos: La academia”.

“Gracias al jurado por tantas enseñanzas, con lo que me quedo es con todo lo que he aprendido. He crecido mucho acá, en este tiempo. La vez pasada dije que me iba a feliz, pero después estuve pensando que la felicidad es sólo un momento, así que me voy agradecido”, señaló, entre lágrimas, Carlos Palma.

Jurado dedica emotiva despedida a Carlos Palma

Por su parte, el jurado también le dedicó unas palabras al participante eliminado. El primero en hablar fue Giacomo Bocchio, quien reconoció el crecimiento de Palma y resaltó su compromiso con aprender a cocinar.

“Tú eres de esos alumnos que quieren aprender. Desde que llegaste a cómo te vas, has evolucionado un montón. Eres un tipo correcto. Ha sido muy bonito compartir contigo en esta cocina”, dijo el experimentado chef.

“También estoy llena de gratitud a la buena onda que le has puesto. Tú llegaste a esta noche de expulsión porque pusiste como prioridad a tu familia. No hay nada más importante en la vida que tú familia. Ese mensaje que estás dejando es muy lindo”, añadió Nelly Rossinelli.

De esta manera, la temporada de “El gran chef famosos: La academia” se acerca a su final y solo quedan seis participantes en competencia: Wendy Menéndez, Adolfo Aguilar, Jely Reátegui, Phillip Chu Joy, Christian Thorsen, Vanessa Terkes y Diana Sánchez. Uno de ellos se llevará la ansiada Olla de oro.