El sábado 17 de febrero se llevó a cabo una nueva noche de eliminación en “El Gran Chef Famosos X2″, donde las emociones estaban a flor de piel y la presión venció a algunos, entre ellos, Celine Aguirre, quien no pudo contener las lágrimas frente al jurado.

La actriz se mostró bastante nerviosa frente al jurado del programa y no pudo contener las lágrimas, por lo que tuvo que ser consolada por su hermana Marisol. Cabe señalar que los nervios surgieron porque podía ser eliminada del programa.

“Yo me siento peor que cuando me portaba mal en el colegio y me llevaban a la dirección con los directores... estoy muy nerviosa”, dijo Marisol Aguirre antes de empezar a probar su plato.

“No puedo hablar, porque lo único que quiero es llorar y salir corriendo, no puedo trabajar bajo presión… Yo estoy demasiado estresada, siento que la presión es demasiada para mí. Hace horas quiero llorar y salir corriendo”, agregó, Celine Aguirre, entre lágrimas.

Acto seguido, su hermana Marisol la abrazó fuertemente y le dio palabras de aliento. Cabe señalar que las hermanas Aguirre fueron las primeras salvadas de la noche de eliminación y lograron mantenerse en el programa.

Por su parte, la dupla eliminada fueron los hermanos Alonso y Carolina Cano, quienes habían ingresado recientemente para tomar el lugar dejado por Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr.

Actores de AFHS se reúnen