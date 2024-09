“El gran chef famosos: La academia” está a pocos días de culminar y solo quedan en competencia cuatro participantes. Esta vez, el actor Christian Thorsen fue expulsado del programa tras no convencer al jurado con la preparación de dos platos peruanos, eso sí, al haber clasificado al ciclo final, se retiró con el quinto puesto de la temporada.

Al ser anunciado como el participante que abandona el programa, Christian Thorsen se tomó algunos minutos para agradecer el apoyo que recibió y la confianza de parte de la producción del programa para que sea parte de esta temporada.

“Quería mostrarle a la gente que estaba bien, que me sentía bien, que podía estar en un ambiente así de tanta exigencia, que es mucho más de la que uno cree. Muchísimas gracias a todos los muchachos, la chamba que hacen todos es increíble”, dijo Thorsen.

“Estoy seguro de que tendré alguna otra oportunidad donde me sienta quizás un poco mejor y se logre la Olla de Oro. Mi agradecimiento eterno a ustedes, ha sido un placer enorme estar acá. Muchísimas gracias por todo, por todo lo que he aprendido. Ha sido una gran lección y me siento un cocinero gracias a ustedes”, añadió.

Por su parte, el jurado también resaltó el empeño, la predisposición y el compañerismo del actor durante su paso por la temporada. Si bien no llegó a la final, ganó la admiración de muchas personas, ya que llevó a cabo el proyecto en medio de su lucha contra el cáncer.

De esta manera, Christian Thorsen ocupó el quinto lugar de la temporada. Jely Reátegui, Phillip Chu Joy, Diana Sánchez y Vanessa Terkes continúan en carrera por llevarse la Olla de oro de “El gran chef famosos: La academia”.

