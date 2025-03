Claudia Portocarrero tuvo que abandonar el estudio de grabación de “El gran chef famosos Extremo” debido a un profundo corte que sufrió en su dedo. La popular ‘Ñañita’ intentó volver a la competencia; sin embargo, el sangrado no se detuvo y tuvo que ser trasladada a una clínica para su evaluación.

La participante Claudia Portocarrero sufrió un profundo corte en el dedo cuando se disponía a cortar cebolla china para la preparación de su tortilla de huevera. Fue atendida de inmediato por los paramédicos del programa.

Sin embargo, el sangrado no se detuvo y la popular ‘Ñañita’ tuvo que ser retirada de inmediato de su estación de trabajo para ser trasladada a una clínica. “No va a poder seguir con vendaje”, indicó el médico del programa.

Por recomendación médica, Claudia Portocarrero abandonó el programa en la noche de sentencia, por lo que se convirtió en la primera participante en caer en noche de eliminación. La modelo podría convertirse en la tercera famosa que deja la temporada.

“Bueno chicos, el doctor me acaba de decir que me tengo que retirar y definitivamente me apena mucho, me duele, me frustra. Hay sentimientos encontrados, pero nos vemos en la Noche de Eliminación”, dijo la ‘Ñañita’ antes de irse del programa.

Claudia Portocarrero tuvo que abandonar la competencia de "El gran chef famosos" por un profundo corte en el dedo. (Foto: Captura de video)

Claudia Portocarrero ahora tendrá que competir por su permanencia en el programa con otros tres compañeros que cayeron en noche de eliminación, ellos son: Miguel Arce, Jano Baca y Mateo Garrido Lecca. Uno le dirá adiós a la temporada de “El gran chef famosos Extremo”.