“El gran chef famosos: Extremo” vivió una nueva jornada de eliminación, donde los participantes se enfrentaron en un peculiar reto culinario por su permanencia. Al terminar la competencia, el conocido ‘Gringo Marcos’ fue eliminado, evitando que llegue a la última etapa a pocos días de la gran final.

A la ronda de eliminación llegaron seis participantes: Franco Cabrera, Tula Rodríguez, Jano Baca, Mateo Garrido Lecca, Claudia Portocarrero y el Gringo Marcos, siendo este último el famoso que abandonó la competencia.

En una emotiva despedida, el Gringo Marcos aseguró que se sintió muy feliz en el programa y que hizo muchos amigos. Además, lamentó haber decepcionado al jurado con su preparación.

“Los voy a extrañar mucho. Estoy muy contento de haber pasado tanto tiempo con ustedes, con mis amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos en sus casas. Estoy muy feliz de haber participado aquí. Un extranjero…I’m sorry I let you down. Lamento haberlos decepcionado”, se disculpó.

Por su parte, el jurado se despidió con emotivas palabras, incluso Nelly Rossinelli aprovechó para elogiar al participante, a quien aplaudió y abrazó fuertemente. “Desde que te conocí que eres una persona encantadora”, reconoció.

Cabe señalar que ya se anunció la nueva temporada de “El gran chef famosos: Extremo”, que debutará en las pantallas el miércoles 14 de mayo. Hasta el momento se ha dado a conocer a los seis primeros participantes: Melissa Paredes, Julián Legaspi, Luciana Blomberg, Daniel Menacho, Rossana Fernández Maldonado y Zumba.