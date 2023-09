El participante Christian Wagner, conocido en la escena artística nacional como el ‘Loco’ Wagner, se convirtió en el más reciente eliminado de “El Gran Chef Famosos”. El participante no pudo superar a Mariella Zanetti y Leslie Stewart en la etapa de eliminación y tuvo que abandonar el concurso.

Los últimos participantes previos a la eliminación fueron el ‘Loco’ Wagner y Leslie Stewart, pero fue la actriz quien se convirtió en la última salvada. Christian Wagner no convenció al jurado con su Trucha en costra de quinua con puré de arracacha y salsa de maracuyá.

“Yo estoy satisfecho con lo que he logrado, he evolucionado un montón... y he encontrado a gente que me adora”, señaló, notablemente conmovido, el expresentador de “La Noche es Mía”.

El participante eliminado fue abrazado por sus compañeras, quienes no pudieron contener las lágrimas. A su vez, el jurado agradeció su participación y le brindó sus mejores deseos para sus próximos proyectos.

Como se recuerda, el ‘Loco’ Wagner había regresado a la competencia tras haber superado la etapa de repechaje, donde también regresaron Rocky Belmonte, Josi Martínez, y Fátima Aguilar, siendo esta última también eliminada en una anterior edición.