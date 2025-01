Diana Sánchez fue la última eliminada de “El gran chef famosos: La súper revancha” antes de ingresar a la etapa semifinal. La exchica reality se quedó con el cuarto lugar de la competencia y fue despedida entre abrazos y emotivas palabras de parte del jurado, en especial, de Giacomo Bocchio.

Dejando las bromas de lado, Giacomo lamentó la eliminación de Diana Sánchez, a quien reconoció como una gran participante y una “máquina para hacer reír a la gente” con su carisma.

“La temporada anterior en la que estuviste, la disfrute muchísimo, pero esta es la que más me ha gustado. De verdad que eres una máquina para hacer reír a la gente, tu carisma… Ese cariño que tienes por las personas, ese lado tan humano, ese corazón tan noble que la gente ha podido ver en sus casas, esa locura que hoy tal vez no sé qué pasó”, reconoció Giacomo.

“Te faltó creértela. Con tantas capacidades, eres una mujer realmente espectacular. Tu esposo tiene mucha suerte de tener una mujer como tú, una mujer tan poderosa, tan aguerrida, que saca adelante lo que tiene que sacar, te felicito”, añadió el reconocido chef.

Finalmente, Giacomo Bocchio no desaprovechó la oportunidad y manifestó su cariño hacia la participante, a quien calificó como su amiga. “Te has ganado un amigo cocinero para servirte y me encantaría preparar este PARIS-BREST juntos antes de que te vayas”, precisó.

De esta manera, Diana Sánchez se quedó con el cuarto lugar de la competencia, dejando así a Jota Benz, Ricky Trevitazzo y Canchita Centeno como los semifinalistas del programa, donde solo uno podrá levantar la Olla de oro de “El gran chef famosos: La súper revancha”.

Pamela López registra enfrentamiento con ex suegra