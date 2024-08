El pasado lunes 26 de agosto se llevó a cabo la última noche del ciclo vacacional de “El gran chef famosos: La Academia”, donde cuatro participantes lograran el ansiado regreso a la competencia. Uno de los más emocionados por volver fue el exchico reality Israel Dreyfus.

Dreyfus sorprendió al jurado con la preparación de sus calamares anticucheros con papas crocantes, con el que logró sumar 22 puntos en la tabla y se convirtió en el tercer salvado, justo después de Adolfo Aguilar y Carlos Palma.

José Peláez se encargó de ponerle suspenso al anuncio. “Crees que vas a lograr amortizar la pantalla titánica curva que tu padre compró a 36 cuotas cuando recién ingresaste a esta competencia y nunca pudo verte? ¿Crees que vas a lograr eso Israel?”, dijo el conductor.

“Sí”, respondió Israel, con mucha confianza. “Estás de regreso en La Academia”, anunció José Peláez, dejando sorprendido a Israel, quien no pudo contener las lágrimas de emoción al volver al programa.

Finalmente, Israel Dreyfus agradeció al jurado por elegirlo. “Ni yo me lo puedo creer. Todo el esfuerzo valió la pena. (Este logro) es para mi papá y los ‘chefcitos’ y el jurado, si no fuese por ellos… Gracias Giacomo, Nelly, Javier. Si no fuera por la presión que nos meten, creo que sería imposible evolucionar así”, aseguró.

Cabe señalar que, en la última noche del ciclo vacacional de “El gran chef famosos: La academia”, cuatro participantes lograron su esperado regreso. Adolfo Aguilar, Carlos Palma, Israel Dreyfus y Wendy Menéndez fueron los elegidos. Por su parte, Matilde León y Leslie Shaw se despidieron de la temporada de forma definitiva.

