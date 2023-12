El último sábado 16 de diciembre, Giancarlo Granda fue eliminado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. En su despedida, sus compañeros lo abrazaron y el jurado del programa le dedicó emotivas palabras, pero lo que más sorprendió fue que Javier Masías se despidiera citando al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

En su mensaje de despedida, el certero jurado de “El Gran Chef Famosos” reconoció el crecimiento del popular ‘Flaco’ Granda, a quien felicitó por su empeño y aseguró que se va de la competencia “en tu prime”.

“‘Flaco’ Granda, desde que llegaste a este set, no has parado de crecer. No lo dijo solo en lo culinario, sino también en el aspecto personal. Voy a citar las palabras del gran filosofo Bad Bunny: ‘No te vas en tu peak, sino te vas en tu prime’. De verdad que te tienes que ir, pero con la frente muy en alto”, señaló Masías.

Como se recuerda, Giancarlo ‘El Flaco’ Granda se convirtió en el tercer eliminado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. El primero en abandonar la competencia fue Miguel Vergara, seguido de Susan León.

Actualmente, la competencia de Latina cuenta con la participación de Karina Calmet, Mauricio Mesones, Junior Silva, Mónica Torres, el ‘Loco’ Wagner, Milene Vásquez, Armando Machuca, Mayra Goñi, Renato Rossini Jr. y Ale Fuller.

