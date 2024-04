Tras varios días de ausencia luego de su matrimonio, el conductor de televisión José Peláez regresa a la cocina de “El Gran Chef Famosos: El Restaurante”. En un nuevo avance del programa se puede ver cómo es recibido por sus compañeros del jurado y los participantes del espacio familiar.

A través de un video publicado en las redes sociales del canal se anunció el regreso de José Peláez a la conducción del reality de cocina de Latina. En los últimos días su lugar fue ocupado por Armando Machuca, Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar.

“¡PELÁEZ ESTÁ DE REGRESO! MAÑANA a las 7:45PM... Peláez está de regreso para iluminar la cocina de #ElGranChefFamosos. En esta nueva ronda, los jurados exigirán más nivel con un plato peruano muy representativo ¿Quiénes lograrán convencer el paladar?”, es la leyenda que acompaña el avance del programa.

Como se recuerda, José Peláez vuelve a la cocina de “El Gran Chef Famosos: El Restaurante” luego de una dura noche de eliminación, donde el actor Emilram Cossio se convirtió en el tercer participante en abandonar la competencia.

Al ser anunciado como el participante eliminado, Emilram Cossio aprovechó unos breves segundos para agradecer el apoyo recibido durante su etapa en el programa. Además, señaló que seguirá practicando para volver en un posible repechaje.

“Quiero agradecer al jurado por la paciencia y las ganas. Detrás de cámaras también nos alientan. Me voy con sentimientos encontrados y siento algo de piconería, me siento con una impotencia de querer seguir. He sido una esponja y he tratado de dar lo mejor, pero se necesita más de eso”, declaró el actor.

Ethel Pozo acusa a Natalie Vertiz de no ser su amiga