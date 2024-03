El último sábado 16 de marzo se realizó una nueva etapa de eliminación en “El Gran Chef Famosos X2″. Esta vez, Ximena Díaz y Pancho Cavero fueron la dupla eliminada, pese a que eran una de las parejas favoritas del público, no lograron convencer al jurado en su última participación.

En el marco de la eliminación de Ximena y Pancho, Javier Masías decidió dedicar un emotivo mensaje a la pareja, quienes se mostraron muy emocionados por el reconocimiento.

“Yo creo que cualquier persona que intenta tener una relación descubre, tarde o temprano, que el infierno son los otros. Creo que lo que ustedes han mostrado en este escenario y en estas cocinas es que ese infierno es muy llevadero, muy divertido y de construcción mutua cuando cada uno saca lo mejor del otro y, que aún en los momentos más difíciles y oscuros, sacan fortaleza del otro lado de la conversación”, señaló Masías.

“A mí me parece increíble Pancho la suerte que tienes porque han encontrado una actriz fenomenal que brilla por luz propia y la luz alcanza tanto que te hace brillar a ti también. Ximena, si tú dudas un segundo, tienes a un tipo que tiene magia en las manos y va a empujar hasta el final para darlo todo, así no quede nada de él en el trayecto. La entrega que tienen los dos, el uno por el otro, es impresionante y absoluta y la verdad es que me generan una muy sana envidia. Creo que todos en casa están viendo cómo es una pareja real”, agregó.

Por su parte, Giacomo Bocchio también dio emotivas palabras para la pareja que abandonó la competencia el último sábado.

“Al margen de que son personas muy amables, sencillas, muy fáciles de tratar siendo personas reconocidas en sus profesiones, son muy dóciles para aprender y eso lo celebro muchísimo. Cada enseñanza que se le ha dado, la han sabido recibir y han hecho lo mejor que han podido con eso. Eso de verdad que lo valoro, lo celebro y lo aplaudo. Los vamos a extrañar”, expresó.

Hasta el momento, las primeras duplas en despedirse del programa fueron Jossety y Génesis Hurtado; seguidas de los músicos Patricio Suárez Vértiz y Arturo Pomar Jr. Finalmente, los actores Alonso y Carolina Cano y los cantantes Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. A ellos se suman Ximena Díaz y Pancho Cavero.

Así reaccionó Karol G luego de que fan le lanzara un objeto en pleno concierto