La competencia en “El Gran Chef Famosos” empieza a provocar nerviosismo en sus participantes, al punto Laura Spoya se mostró frustrada durante la preparación del segundo plato de la noche en la etapa de sentencia. La modelo no pudo contener las lágrimas al ver que su cheesecake no salió como esperaba.

Al terminar el conteo para la presentación del plato, la modelo e influencer no pudo contener las lágrimas y fue consolada por sus compañeros, quienes la alentaron a presentar su postre al jurado.

“Esto es una desgracia, está impresentable”, dijo Spoya ante la cámara. Ale Fuller, Katia Palma y Belén Estévez se acercaron a darle su apoyo. Si bien la exMiss Perú agradeció el gesto de sus compañeras, dijo que prefiere que no la consuelen.

“A mí no me gusta que me estén abrazando cuando estoy llorando, me gusta estar sola. Se agradece mucho su compasión y su amistad, pero a mí me gusta estar sola”, precisó.

Finalmente, Laura Spoya terminó cayendo en la temida noche de eliminación y enfrentará, por primera vez en la temporada, la posibilidad de irse definitivamente del programa. Cabe señalar que la modelo empezó “El Gran Chef Famosos” siendo una de las favoritas.

De esta manera, Laura Spoya acompañará a Mr. Peet, Ale Fuller, Belén Estévez y Katia Palma en la noche de eliminación, ya que ningún participante hizo los méritos suficientes para ser salvados por el jurado conformado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

