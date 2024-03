El pasado jueves 21 de marzo, “El Gran Chef Famosos X2″ vivió una peculiar noche de eliminación, donde cuatro duplas se enfrentaron en la cocina para evitar abandonar el programa. Lamentablemente, el equipo conformado por Marco Zunino y Denisse Dibós no convenció al jurado y abandonó la competencia a un día del inicio de la semifinal.

En la noche de eliminación se enfrentaron las duplas Angie Arizaga y Jota Benz, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, Luigi Carbajal y Ricky Trevitazo y Denisse Dibós con Marco Zunino, siendo estos últimos los eliminados.

“Mi experiencia en ‘El Gran Chef’ ha sido muy gratificante. Haber participado me ha hecho admirar y respetar más que nunca a todos los cocineros, chefs y conocedores gastronómicos de nuestro país. No solamente significa conocimiento y experiencia sino sobre todo mucho amor y entrega Me siento muy contenta de haber llegado tan lejos en esta competencia que me deja llena de aprendizaje, un reto nuevo en mi vida, y muchas buenas y bonitas amistades”, dijo Denisse Dibós.

“Competir junto a Marco trajo su propio reto porque era fluir en un nuevo lenguaje de comunicación y alinearnos en un código completamente distinto. Creo que tenemos la confianza y la complicidad suficientes para poder soportar los momentos de estrés que vivimos, poder perder la paciencia el uno con el otro, y luego seguir avanzando. Marco y yo somos como hermanos”, añadió.

Como se recuerda, Marco Zunino y Denisse Dibós eran una de las duplas favoritas a llevarse la Olla de oro; sin embargo, fueron eliminados a poco de dar inicio a la etapa semifinal, donde una dupla irá clasificando a la gran final cada día.

En esta etapa del programa, continúan en competencia las siguientes duplas: Angie Arizaga y Jota Benz, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, Luigi Carbajal y Ricky Trevitazo, Damián y el Toyo, Marisol y Celine Aguirre y Angie Arizaga y Jota Benz.

