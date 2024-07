La actriz Matilde León se convirtió en la primera participante de la novena temporada de “El Gran Chef Famosos La Academia” en sufrir un corte profundo. El profundo corte mientras intentaba cortar una zanahoria hizo que terminara abandonando la noche de desaprobados para ser atendida por los paramédicos de Latina.

La actriz de “Papá en apuros” tuvo un descuido que terminó con un corte en el dedo índice, el cual no le permitió continuar en la competencia y pasó directamente a la noche de expulsión, donde tendrá una última oportunidad de salvarse.

“Auch, me corté. Esto no se ve muy bien, pero bueno, sigo con mi quinua”, dijo la joven actriz al cortarse, pero los especialistas le pidieron que deje de cocinar para ser atendida y posteriormente trasladada a una clínica para que se suturen el corte.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Matilde León compartió algunas fotografías de la atención que recibió en la clínica, donde mostró la venda que le pusieron en su herida. “Estamos bien”, escribió junto a las instantáneas.

De esta manera, la actriz Matilde León tendrá una última oportunidad de mantenerse en “El Gran Chef Famosos La Academia”. Ella y sus compañeros Israel Dreyfus, Phillip Chu Joy y Leslie Shaw competirán para ver quien será el primer eliminado de la temporada.

Cabe señalar que, tras su debut en el programa de Latina, Matilde León recibió diversos comentarios, tanto positivos como negativos por su inexperiencia en la cocina. Al respecto, la actriz decidió pronunciarse en sus redes sociales y pidió comprensión y respeto.

“¿En serio queremos gastar nuestro tiempo valioso mandándole mier... a los demás? Por qué mejor no aprovechamos nuestro tiempo en hacer cosas bonitas y valiosas. Y si no quieres decir nada, no lo hagas ni pierdas tu tiempo. En esta vida debemos tratar de ser mejores, cada día. Opinando cosas tan feas sobre alguien que no conoces, no te va a hacer mejor persona. Eso quería decir”, sentenció la artista.

