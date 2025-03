“El gran chef famosos: Extremo” vivió una nueva jornada de eliminación, donde Mauri Stern se convirtió en el segundo participante en decir adiós a la temporada. El integrante de Magneto no logró convencer al jurado con su plato de tallarines rojos con pollo, por lo que tuvo que abandonar la competencia.

En un reto inusual, cuatro famosos prepararon distintos platos: el Gringo Marcos haría ají de gallina; Claudia estaba encargada del estofado; Mauri tenía los tallarines rojos; y, por último, Patricia haría seco de res.

Mauri Stern estuvo a cargo de la preparación de Tallarines rojos con pollo; sin embargo, el pollo lo presentó crudo y el jurado decidió eliminarlo.

“Me llevo algo increíble: fracasar no es algo malo, fracasar es lo que más te enseña en la vida. El tener éxito no te enseña, por eso me atreví a esto: bajar la guardia, tener la humildad de entrar a algo que no sé y que puedo despertar. No me llevo un fracaso, me llevo una oportunidad y yo se los agradezco”, dijo Stern.

Por su parte, el jurado agradeció al participante internacional por mostrarse siempre receptivo a los consejos y resaltaron que, si bien estuvo poco tiempo, su presencia se hará extrañar en la cocina.

De esta manera, Patricia Alquinta, Claudia Portocarrero y el ‘Gringo’ Marcos se salvaron de la eliminación y consiguieron su pase a la siguiente etapa de “El gran chef famosos: Extremo”.

