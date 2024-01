En la edición del pasado 17 de enero, el participante Mauricio Mesones no soportó la presión de la noche de sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” y terminó muy molesto con su desempeño, el cual terminó poniendo en riesgo su participación en el programa, ya que fue enviado a noche de eliminación.

Lejos de su actitud sonriente y jovial, el cantante se mostró fastidiado porque las cosas no salían como él quería. Al final, el jurado tuvo buenas críticas hacia su plato, pero no fue suficiente para salvarlo de la sentencia.

“Prefiero no hablar en este momento, no dar declaraciones, no estoy emocionalmente balanceado. Así que prefiero (gesto de silencio)”, dijo Mesones en el programa

Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y el jurado invitado Khabir Tello decidieron salvar a Christian Ysla, y enviaron a la temida noche de eliminación a Mauricio Mesones, Nico Ponce y Armando Machuca.

En lo que va de la actual competencia de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, han sido eliminados los participantes Miguel Vergara, Susan León, Giancarlo Granda, Karina Calmet, Renato Rossini Jr. y Junior Silva.

