La actriz e influencer Mayra Goñi sorprendió a todos en la cocina de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” al convertirse en la única salvada de la noche, evitando la noche de sentencia. De esta manera, Milene Vásquez, el ‘Loco’ Wagner y Mauricio Mesones cayeron en sentencia, complicando su situación en el programa.

El último sábado 20 de enero, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” vivió una nueva noche de competencia. Esta vez, los participantes prepararon platos criollos, siendo Mauricio Mesones el primer ganador con su Sopa criolla; sin embargo, no fue suficiente para salvarse de la sentencia.

El segundo plato de la noche fue Arroz con pollo, y según el jurado, ninguno de los participantes preparó un plato adecuado. Giacomo Bocchio aseguró que él no salvaría a ninguno, pero por las reglas del programa, tenía que salvar a una persona.

La encargada de dar a conocer a la salvada de la noche fue Nelly Rossinelli, esto luego que Maucio Mesones, el ‘Loco’ Wagner y Milene Vásquez fueran enviados a noche de sentencia, donde podrían abandonar la competencia.

“¿Yo? Habla bien, gracias. Me salvé, no sé si reír o llorar, mis amigos están que me quieren matar ahorita. Dios mío, el Mesones se ha ido amargo, me ha dado un empujón y que yo gane no me lo creo”, dijo Goñi tras ser salvada.

De esta manera, los participantes que cayeron en noche de sentencia tendrán que volver a competir para evitar ser eliminados del programa. Hasta el momento, han dejado la competencia Miguel Vergara, Susan León, Giancarlo Granda, Karina Calmet, Santi Lesmes, Renato Rossini Jr,, Junior Silva y Armando Machuca.

